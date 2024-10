„Hatalmas változást hozott az életemben, hogy tizenhét éves koromban a család úgy döntött, kiköltözik Kanadába. Már itthon is versenyszerűen sakkoztam, a beilleszkedésben pedig sokat segített, hogy megnyertem a kanadai korosztályos sakkbajnokságot. Diákként az informatika érdekelt a leginkább, és tanulmányaimat is ebben az irányban folytattam a Torontói Egyetemen. Nyaranta gyakornokságot vállaltam, így a Microsofthoz is eljutottam”