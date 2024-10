Arról is beszélt, hogy úgy érzi igen korán kezdődött a karrierje, most 27 évesen visszatekintve biztosan másként, jobban csinálná. Ugyanakkor most is azt érzi, nem hagyhatta ki az adódó lehetőséget. Szülei voltak a legnagyobb támogatói az úton.

Csillogó szemekkel hallgatták a győri énekesnőt a diákok. Fotó: Molcsányi Máté

- 2019-től kezdtem egyre jobban, önazonosabban megtalálni a saját hangomat. Sokszor született dal az iskolai kiközösítésekről, csalódásokról, egymásra találásokról, a győri élményeimről vagy a barátaim élethelyzeteiről. Ezek mind hatottak rám, rengetegszer beleépítettem a dalaimba. Ma is gyakran mély, személyes témákat dolgozok fel, mint például az önismeret, érzelmi küzdelmek és szerelmi történetek - sorolta a példákat.

Legutóbbi lemezén keresztül például saját élettapasztalatait osztja meg, és a közönséggel való kapcsolódás is kiemelten fontos számára.

A diákok kérdezték még az anyaságról, a dalszerzői folyamatokról, távlati terveiről és az X Faktoros élményeiről is.