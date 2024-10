Különleges élmények a Carson Coma koncerten

A koncert nemcsak a zenei teljesítmény miatt volt különleges, hanem a zenekar és a közönség közötti interakció miatt is, hiszen a tagok többször viccelődtek, beszélgettek a közönséggel, ezzel is fokozva a fantasztikus hangulatot. Egy igazán emlékezetes pillanat is volt, amikor a születésnapját ünneplő billentyűst, Kun Bálintot a közönség és a zenésztársak együtt köszöntötték a színpadon.

Fények, zene és a rock and roll Fotó: Varga Henrietta

A zenekar már korábban is kifejezte, hogy Sopron különleges helyet foglal el az életükben. De honnan ered ez az erős kötődés? Erről kérdeztük őket.

Az első Budapesten kívüli koncertünk a soproni Búgócsigában volt, még 2019-ben, a Blahalouisiana előzenekaraként. Kevés tapasztalatunk volt, de annál nagyobb lelkesedéssel vágtunk neki: hatan zsúfolódtunk be egy autóba, az ölünkben tartva a hangszereket. Útközben egy hóviharban eltévedtünk, még Ausztriába is átkeveredtünk, és nekihajtottunk egy utcatáblának. Mindezen viszontagságok után hatalmas élmény volt, hogy a közönség Budapesten kívül is velünk énekelt. Az első ilyen pillanatot sosem felejti el az ember

– mesélték.

Azóta is sokszor tértünk már vissza Sopronba, egyre nagyobb közönség előtt játszva. Talán ezért alakult ki ez a különleges kötelék köztünk és a város között

– tették hozzá.

A szombati koncert is ennek a jegyében telt. A Hangár közvetlen, de mégis pezsgő atmoszférája tökéletes hátteret biztosított az energikus fellépéshez. A zenekar és a rajongók egyaránt boldogan távoztak, egy újabb felejthetetlen estét hagyva maguk mögött.