Slágerekkel teli koncert az Audi Arénában

Az egyik leghíresebb Bon-Bon dal az 1962-es ‘Walk like a man’ átdolgozás, a Sexepilem. A fiúk azonban azt mondják, hogy a többi 198 darab Bon-Bon dal is kiváló, s ezekből hoznak egy szeletet november közepén Győrbe, az Audi Arénába. Szolnoki Peti és Török Tomi azt is elárulták, hogy nagyon várják már az Oxygen Music Aréna koncertet, s ezt üzenik a közönségnek: ”készüljenek, mert ez is emlékezetes, jó hangulatú és slágerekkel teli koncert lesz!”.