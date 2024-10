A Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata (EHÖK) kiemelt figyelmet fordít a hallgatói élet minőségének fejlesztésére, melynek hangsúlyos része a szabadidő tartalmas eltöltésére szolgáló rendezvények megszervezése. Fontos szempont a közösségépítés is, hiszen ez segíti a fiatalok beilleszkedését.

„Nemzetközi hallgatóinknak egyre több olyan eseményt szervezünk, ahol megismerkedhetnek másokkal és jól érezhetik magukat. Tavaly különösen örömteli volt, mennyire közel hozta egymáshoz őket az International Food Fest, amelyen a különböző országokból érkezők saját maguk által készített ételekkel mutatták be nemzetük gasztrokultúráját, amit aztán mindenki megkóstolhatott. A nagy sikeren felbuzdulva idén is megrendezzük ezt” – mondta Vályi Nagy Dávid, az EHÖK elnöke, aki a mosonmagyaróvári rendezvényekre is kitért.

Az International Food Fest közel hozta egymáshoz a hallgatókat.

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

„Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karunk ugyan harminc kilométerre van Győrtől, de szeretnénk hidat képezni a két város között, és minél több közös rendezvényt szervezni. Amikor csak lehet, hívjuk óvári barátainkat, és mi is részt veszünk a programjaikon. A selmeci hagyományok miatt az óvári gazdászkultúra számos olyan tradicionális elemet tartalmaz, amit a mai napig ápolnak hallgatóink a heti dalárdától a valétálásig. Emblematikus esemény a Parasztolimpia, a Gazdászbajnokság és a hagyományos disznóvágás is, amelyeken a győriek is előszeretettel részt vesznek” – tette hozzá az elnök.

A mosonmagyaróvári hallgatók egyik legjelentősebb rendezvénye a Gazdászbajnokság.

Fotó: Németh Richárd Vilmos - Helix Rendezvényszervező Iroda / Forrás: SZE

A Gólyahét után az őszi szemeszter számos programot tartogat a hallgatók számára, amelyek között akadnak évente visszatérő események, mint a Gólya- és Öregdiák Bál, a hallgatókat sportra csábító Mozdulj, campus! sportnapok vagy éppen a hagyományos Stúdiós Maraton, melynek során az évszámnak megfelelően idén 2024 percig szól majd a zene megállás nélkül az online streaming felületen. Emellett természetesen a szokásos bográcsok, kvízestek és karestélyek sem maradnak el.

A szak- és karestélyek között különleges helyet foglal el a gépészmérnök szakestély, amelyet a selmeci hagyományoknak megfelelően tartanak.

Fotó: Seesink Dániel - Helix Rendezvényszervező Iroda / Forrás: SZE

A Gólya- és Öregdiák Bál az elsős hallgatók beilleszkedésének utolsó jelképes eseménye, ahol a gólyák leteszik „esküjüket”, ezzel szimbolikusan teljes jogú tagjaivá fogadja őket a közösség. A Győr Városi Egyetemi Csarnokban tartott mulatságra idén november 15-én kerül sor, amelyre a jegyárusítás már megkezdődött: az érdeklődők a Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ pultjánál (AKIK tér, ÚT-106), valamint online vásárolhatnak belépőket az eseményre. A bál fő fellépője Korda György és Balázs Klári, így a jó hangulat idén is garantált.