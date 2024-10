Ahogy tavaly, most is pillanatok alatt népszerű lett az egyik hazai országos televíziós csatorna műsorára nemrég visszatérő „reality show”. A valóság-versenysorozat zord kastélyban játszódik, ahol a résztvevők árulók és ártatlanok szerepét játszva küzdenek meg egymással, és persze a pénznyereményért. Kutatják, ki hova tartozhat, az ártatlanoknak rá kell jönniük arra, hogy kik az árulók, és fordítva. Már az első széria is gyorsan a magyar tévénézők kedvence lett, a pörgős, ütemes epizódok pillanatok alatt lekötik az embert. Az ilyen produkciók sikere egyértelműen azon múlik, hogy a csatorna milyen karaktereket válogat be a műsorba. Egy olyanba, ami valljuk be, nemcsak az észről, a taktikáról, a küzdelemről, hanem a mentális erőről és az érzelmekről is szól. Kiborulások, sírások, izgalmas jelenetek adnak keretet a történéseknek és a nagy harcnak, miközben az észszerű gondolkodás sokszor elveszik a találgatások, a hazugságok és a hátba támadások között.

De miért is rónánk ezt fel a készítőknek, hiszen a nézőket a mai világban sokkal jobban érdekli a játék, a taktika, a manipulálás. Cirkuszt a népnek, fogalmazhatnánk így is. Ez a műsor pedig minden elemében erre törekszik. Azonban ezt izgalmasan, érdekesen, és nem mindennapi minőségben teszi, rendkívül szórakoztató módon.

Akik figyelemmel követték az első epizódokat, láthatták, valójában egymást is nehezen hallgatják végig a játékosok, mindenki a maga feje, majd a többség döntése után megy. Valamiért nem sikerül összeszokniuk a játékban és együtt gondolkodni. Pedig ez manapság aranyat ér. A valóságshow jelmondata pedig lehetne maga a mondás: minél makacsabbul bizonygatod az ártatlanságodat, a többiek annál biztosabbak benne, hogy hazudsz...