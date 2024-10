A Sopron Táncegyüttes és az Agyagosszergényi Kiss István Néptáncegyüttes közösen szervezte meg a napokban az Őszi Forgatag című rendezvényt, amely felülmúlta a szervezők képzeletét. A zenés és táncos mulatság célja eredetileg is az volt, hogy a két táncegyüttes tagjait összekovácsolja, így nem meglepő a gyerekeknek és a felnőtteknek szánt táncház hatalmas sikere. Az Őszi Forgatagon mindkét táncegyüttes műsorral is kedveskedett a másiknak, illetve koncertet adott a Fajkusz Banda is.