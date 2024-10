– Sajnos nincs olyan átfogó felmérés, amire támaszkodhatunk, így csak megbecsülni tudjunk a demenciával érintettek számát. Az átlagéletkor emelkedésével ez a szám évről évre nő. A statisztikai adatok is alátámasztják, hogy a térségben is intenzív az elöregedési folyamat, ezzel egyenes arányban nő a demenciával élők száma – magyarázta Zimmerer Károlyné, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vezetője, aki korábban a Lajta-parti városban az Alzheimer Café elindításában is közreműködött.

– Mosonmagyaróvár eddig is élen járt a demens betegek kezelésében. Ugyanakkor még van tennivaló bőven, mert a demencia az érintettek számára ma stigma. Az elmúlt időszak eredményeire ugyanakkor büszkék lehetünk – vélekedett a szakember, aki szerint a gyógyíthatatlan betegséggel szemben a tudással lehet felvenni a harcot.

A Gondoskodás Alapítványnál nagy a sikere az úgynevezett „demencia-hátizsákoknak”. Az alapítvány tíz hátizsákot töltött meg hasznos szakkönyvekkel, DVD-kkel, regénnyel, összegyűjtötték azon kiadványok, filmek, honlapok listáját is, ahol szerintük érdemes a témáról informálódni. Az érdeklődők a kiadványokat kölcsönözhetik, ahogy az a könyvtár esetében is működik.

Mosonmagyaróváron jelenleg három bentlakásos idősek otthona működik, 120 férőhellyel. A demenciával élő szépkorúakat külön gondozási egységben látják el, hiszen ők közép- vagy súlyos kórképet megállapító orvosi szakvéleménnyel rendelkeznek. Jelenleg a várólista is hosszú, 17 településről 145-en várnak a bekerülésre az Aranykor Idősek Otthonba.