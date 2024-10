– Nagyon boldog volt, és meghatódva idéztük fel a Zsákbamacska legszebb pillanatait. Többször említette, figyelemre méltó, hogy tartottam a szavam. Bennem is jó érzések vannak. Május óta sokan tették fel nekem a kérdést, ha most lenne az adás, akkor is így döntenék-e. Teljesen természetes volt számomra, hogy a több milliót érő nyereményem tudatában a régi kocsim felajánlom a versenyzőtársamnak. Mikor annak idején az adásban belülről is megmutatták a Toyotát, akkor realizáltam, mekkora nyeremény is ez. Az én autóm másfél milliót ér ma a piacon, Dorottya személye pedig nagyon megérintett, és közel állt hozzám a felvétel során. Meg sem fordult a fejemben, hogy nem teljesítem ígéretem –tette hozzá a győri asszony.