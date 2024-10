A szerencsések Jack Sparrow kapitánnyal és Will Turnerrel is összefuthattak. Slemmer Ádám és lelkes csapata a Karib-tenger kalózai filmsorozat előtt tisztelegve egy saját produkciót készítenek, amelynek ötlete eredetileg egy egyszerű tesztfelvételből indult, de végül egy kétórás produkcióvá nőtte ki magát. A film forgatása különböző külföldi és magyarországi helyszíneken zajlott, többek között Sopronban, ahol a Taródi vár ideális hátteret nyújtott a középkori piaci jelenetekhez. A stáb célja, hogy hitelesen idézze fel a kalózok világát, a helyi lakosok bevonásával. Bár a forgatás még nem ért véget, a csapat vágya egy olyan alkotás elkészítése, amely a Karib-tenger kalózai rajongóinak is tetszeni fog.