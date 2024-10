Sok-sok finomság, szórakoztató programok és jó hangulat fogadta a vendégeket a hétvégi jótékonysági főzőfesztiválon Röjtökmuzsajon. - Amióta megnyitottunk, tíz éve, minden évben támogatunk egy-egy rászoruló gyermeket. Idén a sarródi Heiner Brunot, a Duchenne-féle izomsorvadásban szenvedő kisfiút segítjük. Részünkről ez egy figyelmesség, számukra viszont nagy segítség. Jó látni, hogy az emberek szeretnek adni. Ebben az esetben főleg azért, mert tudják, hogy az adományuk jó helyre kerül - mondta Rauner Tamás, a Muzsaji tóvendéglő és horgásztó tulajdonosa. A kisfiút korábban a Kisalföld is bemutatta és az alapítványán keresztül támogatta.

Bodrogi Gyula is ellátogatott a főzőfesztiválra

Megkeresésére tiszteletbeli védnökként Bodrogi Gyula, a nemzet színésze is csatlakozott a jótékonysági programhoz. A vendégek örömmel fotózkodtak vele és még Süsüt is megszólaltatta. A Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, a Hallhatatlanok Társulatának örökös tagja közismerten nagy vadász. Rauner Tamással is többször vadászott közösen a környéken. - Szívesen jön hozzánk Gyula bácsi, mert érzi az emberek szeretetét - tette hozzá Tamás, aki azt is elmondta, Bodrogi felajánlotta licitre a vadászkalapját.

Brúnó felkarolására ugyanis "Együtt Brunoért licitcsoport" néven Facebook-csoportot hoztak létre, mert a kisfiú lehetséges gyógyítása rendkívül költséges. Állapotának romlását egy génterápiával lehet megállítani. A beavatkozást az USA-ban, vagy Dubaiban végeznék el, az előbbi költsége hozzávetőlegesen másfél milliárd forint, az utóbbié pedig 1,2 milliárd forint. Ráadásul az idő is sürget... A Duchenne-féle izomsorvadás olyan örökletes betegség, amely fokozódó izomgyengeséggel, az izomtömeg csökkenésével jár. Az izomsejtek helyét az izommunkára képtelen zsírszövet és kötőszövet tölti ki, ebből adódóan a beteg egyre erőtlenebb lesz. A kisfiú számára heinerbruno.com néven létrehozott honlapon keresztül is lehet adományozni.