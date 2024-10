A kampány célja, hogy a természetjáró közönség minden évben új úti célt írjon fel a bakancslistájára, és látogasson meg olyan tájakat, amelyek eddig elkerülték figyelmét. A két nyertes kiemelt célpontként extra publicitást kap az Aktív Kalandor felületein, így többen terveznek majd Pannonhalmára és a Bükkbe utazni. A versenyben részt vevő további 18 helyszín viszont ugyanolyan vonzó úti cél lehet a túrázóknak és kerékpárosoknak, hiszen a zsűri ezeket mind érdemesnek találta a címre.

Spirituális körkép Pannonhalma szívéből

A Pannonhalmi Bencés Főapátság épületével egy dombon áll a Boldog Mór-kilátó. Az egyik első pannonhalmi szerzetesről elkeresztelt építmény nem csak nevében, de kinézetében, egyszerűségében és formájában is illeszkedik az apátság szellemiségéhez. A Kisalföldi Erdőgazdaság a Sokorói-dombság fáiból építette a kilátót, ahonnan pazar kilátás nyílik a dél és nyugat felől lévő dombokra, illetve az észak és kelet felé elterülő síkságra. A fák fölött körülnézve Pannonhalma és a róla elnevezett medence jelenik meg, távolabb pedig a Bakony északi vonulata látható, kelet felé pedig egészen a Vértesig láthatunk. A kilátó lábánál egy lombkoronaösvény is épült, ami 80 méternyi sétát kínál a fák lombjai között. A legősibb keresztény jelképet megmintázó hal formájú építmény végéből egyik irányban a cseszneki vár kőfalai rajzolódnak ki, nyugat felé a Sokorói-dombság legmagasabb vonulata zárja le a kilátást, északnak tekintve Győr magas épületei tűnnek fel. A kilátó közelében több túraútvonal is elhalad, ezek közül legnépszerűbb a Budapestről induló Szent Jakab út vagy közismert nevén El Camino, amelynek jelzéseit követve akár egészen a spanyolországi Santiagoig zarándokolhatunk.

Természetjárók kacsalábon forgó táborhelye a Bükkben

Tengerszint felett 750 méterrel fekszik 2024 kedvenc turistaháza, amely egyben az ország legmagasabban fekvő kempingje is. A Bükk egyik legszebb pontján, Lillafüredtől 13 kilométerre, a Kis-fennsíkon található Turistapark Szentlélek egy valódi komplexum. A három önálló házikón kívül 36 fős jurtaszállás is várja a túrázókat, kerékpárosokat, illetve sátorban további 50 fő tudja itt tölteni az éjszakát. A már szinte elengedhetetlen szabadtéri konyhán túl olyan extra lehetőségeket is nyújt a szállás, mint a játszótér, a kalandpálya vagy a szauna. A szálláshely télen-nyáron foglalható. Nem kell messze menni látnivalóért, a Látó-kövek kilátása vagy a bükkszentléleki pálos kolostor romja karnyújtásnyira van, de az ország egyik legromantikusabb fája, két hatalmas, egymásba ölelkező bükkfa, amely a Szerelmesek fája nevet viseli, is csak kőhajításnyira van az épületektől. Aki nagyobb kalandra vállalkozna, az a Bükk kimeríthetetlen lehetőségei közül válogathat, hiszen turistautak találkozásánál, a Kéktúra mentén fekszik az idei év nyertes erdei szálláshelye.