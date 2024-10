A 10., jubileumi, a női közösségek erejét ünneplő Terézanyu pályázat idei 4 kategóriájában- Kisgyerekes lét, Női közösségek, Most én jövök!, Csajok a pult mögött, - összesen 400 pályamű érkezett. Idén érkezett a legtöbb írás, és a pályázat történetében a legtöbb díjat is most osztották ki.

A pályázat és a klub 2010-ben jött létre, azóta több ezren írták meg saját történetüket, számos díjazott kapott ihletet és bátorságot ahhoz, hogy rendszeresen publikáljon, sőt, elinduljon írói pályáján: Bibók Bea, Fiala Borcsa, Mészöly Ágnes, és a 2023-ban tragikusan fiatalon elhunyt R. Kelényi Angelika karrierje is innen indult, mikor 2013-ban fődíjat nyert. 19 szerző közel 150 kötetéhez van köze a Terézanyu pályázatnak és a közel 20 éve, az Állítsátok meg Terézanyut c. regény megjelenése óta működő klubnak.

Talpra álltak, újrakezdték

A több mint 10 éve működő Terézanyu pályázatra 2010 óta több ezer bátor, sőt merész, felemelő, felkavaró írás, vallomás érkezett az ország minden tájáról, minden korosztályából- a tíz év anyaga hűen tükrözi azt, hogyan élnek hazánkban a nők. A gyakran nehéz törtenetekről, sorsokról, sőt csapásokról pedig ennyi év alatt kiderült, hogy szerzőink többsége még a legnehezebb élethelyzetekből is fel tudtak állni, újrakezdeni- a közösségünk támogatásának is köszönhetően, számos sikertörténettel vagyunk gazdagabbak mindannyian.

Rácz Zsuzsa író, újságíró, a díj alapítója az ünnepi gálán, a háttérben Bombera Krisztával.

Az idei év a női közösség, a sisterhood megtartó erejének is ünnepe egyben. A sisterhood erejét képviseli az a több ezer pályázó, akik az elmúlt egy évtizedben barátokra, kollégákra, társaságra találtak. Az összefogást képviseli a zsűri is, hiszen a legnagyobb női lapok és portálok vezetői foglalnak benne helyet, dacára annak, hogy riválisok. A zsűri élén Rácz Zsuzsa, a pályázat létrehozója, az idén 75 éves Nők lapja képviseletében Akovács Éva főszerkesztő, a wmn.hu vezető szerkesztője Fiala Borcsa, és a noivalto.hu alapító főszerkesztője, Békéssy Olgi. Őket támogatja a pályázat főszponzora, az Eisberg Hungary Kft. cégvezetője, Gazsi Zoltán, aki idén lett elsőkönyves.