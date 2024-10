Mint tájékoztatásul írták: a 83. sz. főút Győr és Pápa közötti szakaszának fejlesztése részeként megvalósult a 83. sz. főút – pápai repülőtéri bekötőút is. Itt egy körforgalmú csomópont segítségével a jövőben Pápát nyugati irányból elkerülő új út jöhet létre. Ennek tervezési feladatairól kormányhatározat rendelkezik. A kapcsolódó, sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként a tervezési szerződést már aláírták, hamarosan az építési engedélyek megszerzésén túl a kiviteli tervek is elkészülnek. A megvalósításra újabb kormánydöntés esetén nyílhat lehetőség.

A 83-as, kétszer két sávos főút tavalyi átadásával húsz perccel rövidült a menetidő Győr és Pápa között, arról nem is beszélve, hogy ezt biztonságosabb körülmények között tehetik meg a közlekedők –fogalmazott megkeresésünkre a Közút Nonprofit Kft. Kommunikációs Osztálya.

– Ez abból is látszik, hogy a súlyos és halálos balesetek száma is csökkent az elmúlt egy évben. További pozitívum, hogy a 83-as főút régi nyomvonalán –ami ma már 8314-es jelű mellékútként szerepel a nyilvántartásokban – a forgalom nagyjából a negyedére mérséklődött. Így az érintett településeken áthaladó, főleg tehergépjármű forgalomtól is fellélegezhettek az ott élők –jegyezték.