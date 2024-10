– Amikor a Békési család megkeresett bennünket azzal, hogy a padláson találtak egy 56-os zászlót és itt jobb sorsa lenne, azóta mi az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepén a koszorúzáskor kibontjuk és tisztelgünk előtte. 2016-ban állítottunk egy emlékszobrot és nagyon különleges élmény, hogy ott egy eredeti zászló idézi meg a forradalmat – tette hozzá Friderics Cecília polgármester. – Nagyon meghatódtam, amikor megkaptuk ezt a zászlót, mert minden 1956-os ereklye mélyen érint. Édesanyámék hatan voltak testvérek. Édesanyám védőnő képzőbe járt, testvérei orvosi és műszaki egyetemre jártak Budapesten. Amikor az 1956-os forradalom kezdődött, nyakig benne voltak a szervezésben. Emiatt az életük is veszélybe került, ezért a család úgy döntött, hogy hagyják el az országot. Akkor négyen Norvégiában telepedtek le, csak édesanyám és a legkisebb testvérük maradt itthon. Emiatt gyakorlatilag földönfutóvá lettek a nagyszüleim. Nagyapámat többször elvitték, hogy mi történt vele, arról soha senki nem beszélt. Klerikális reakciós státuszba kerültek, ezért édesanyám akármilyen jó szakember is volt, nagy karriert nem tudott befutni, de derűvel és tartással élte az életét. Mind a négy gyerek Oslóban telepedett le, továbbra is összetartottak. A nagynéném, Nagy Lúcia Mária az orvosi egyetem ötödik évét már Oslóban fejezte be. Újraélesztette a Norvég-Magyar Egyesületet, ami főként az 56-os kivándorló magyarokat tömörítette egybe. Könyvet is írt az 56-os forradalomról, de egy norvég-magyar, magyar-norvég szótár megalkotása is a nevéhez fűződik. Megkapta a magyar kultúra lovagja kitüntetést is – mesélte meghatottan a polgármester asszony.