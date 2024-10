Most még általában valamilyen keresőmotor (ezek közül a Google a legelterjedtebb) használata az, ami elsőre eszünkbe jut, ha valamilyen témában az internet bugyraiból szeretnénk egy konkrét témában tájékozódni. Ehhez konkrét keresőszavakat, vagy mondatokat írunk be - esetünkben a legkézenfekvőbb pl. a diéta, 160 grammos diéta, IR diéta vagy a cukorbeteg diéta kifejezések lennének ezek, a hetü menü keresőszavak kombinálásával - és reménykedünk, hogy a pillanatok alatt kilistázott tartalmak között megtaláljuk a számunkra valóban releváns információkat.

Vajon mit tad a mesterséges intelligencia a 160 grammos diéta szabályairól? Milyen menüt állít össze egy hétre?

Forrás: Shutterstock

Bliszkó Gábor, digitális marketing specialista, a BeOnWeb marketing ügynökség ügyvezetője. szerint a felhasználók ma már egyre inkább a specifikusabb, konkrét termékekre vonatkozó kérdéseket teszik fel a Google-keresésekben,

A nyelvi modellek megjelenése és térhódítása új irányokat vázol fel

Az elmúlt időszakban jelentős eltolódás figyelhető meg a felhasználói szokásokban.

Mostanra kikristályosodott, hogy a nyelvi modelleket, mint a ChatGPT vagy a Google Gemini, leginkább információszerzésre használják. Receptötleteket, divattippeket kérnek leginkább a felhasználók és általános kérdésekre keresik a választ, de a konkrét termék- vagy szolgáltatáskeresések esetében a nyelvi modellek egyelőre kevésbé hatékonyak

- magyarázta a szakértő.

Teszteljük, mit tud

Magam is kíváncsi voltam rá, hogy milyen segítséget tud nyújtani a mesterséges intelligencia a mindennapokban. Őszintén szólva, először kicsit szkeptikus voltam. Vajon tényleg képes segíteni nekem olyan dolgokban, amiket eddig csak hosszas keresgélés, számtalan weboldal átböngészése után, sok-sok idő alatt kaptam választ Kíváncsian vágtam bele a felfedezésbe, és elsőként egy olyan témát hoztam fel, amiben már van jártasságom, így az is nagyjából lemérhető volt, hogy mennyire megbízhatók a MI válaszai. valamint mint minden háziasszony, én is gyakran állok tanácstalanul azzal a kérdéssel, hogy "Mi legyen az ebéd?", pláne hogy egy speciális étrendről van szó. Így választottam a 160 grammos szénhidrát diétát, a teszthez pedig a ChatGpt-t hívtam segítségül.