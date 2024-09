Ötvenéves, rövid platós, V8-as, kék-fehér ZiL-t újított fel a brennbergbányai Mosonyi Zoltán. Azt mondja, ez az egyik legszebb teherautó, ezzel épült Paks és szinte az összes szocialista lakótelep. Szerették a sofőrök, különösen a billencs változatát, mert fürge volt és kis helyen be tudott fordulni. A hazai Csepel típusok mellett ezek voltak a magyar utak nehézfiúi, igen sokan gondolnak rá nosztalgiával ma is. Négy évébe telt a felújítás, „atomjaira” szedte szét a „régi vasat”. Az eredmény magáért beszél.

A ZiL hatliteres V8 motorja 150 lóerőt termel, nagyjából 50 litert fogyaszt és óránként 60-80 kilométerre képes.

Fotó: Szalay Károly

A Zil a magyar utak nehézfiúi közé tartozott

- Szerintem ez az egyik legszebb, legszerethetőbb teherautó, gyerekkorom óta csodálattal néztem. Ezzel épült Paks és szinte az összes szocialista lakótelep, a soproni Jereván is, hozzátartozott a városképhez. Szerették a sofőrök, különösen a billencs változatát, mert fürge volt és brutálisan kis helyen be tudott fordulni. Ott van a bivalyerős, hatliteres benzines motorja, amiről szokás azt mondani: "a V8, a pokolban is V8". 150 lóerőt termel, nagyjából 50 litert fogyaszt és óránként 60-80 kilométerre képes, kicsit meghúzatva újkorában akár 90-ig is felment - mondja Mosonyi Zoltán, aki négy évig szerelte, kalapálta, simogatta a gépcsodát. Hozzáteszi, a hazai Csepel típusok mellett ezek voltak a magyar utak nehézfiúi. Igen sokan gondolnak rá nosztalgiával ma is. A Régi Vasak Klub Facebook-csoportba feltöltött fotóit pár nap alatt, több mint 36 ezren kedvelték és több mint ezer pozitív hozzászólást kapott.

Ezeket az autókat egykor milliós tétételben gyártották és a világ szinte minden részére elkerültek. Az első olyan szovjet tehergépkocsik voltak, amik nem csak a katonai olajzöld színben, hanem polgári, világoskék-fehér fényezéssel is futottak.

- A most elkészült ZiL a hetvenes években készült, jelenleg 54 éves. A kuriózuma, hogy az eredeti, benzines motorral vettem, nem rondították el a dízeles változattal - magyarázza Zoltán, aki őszintén bevallja, fogalma sincs, hány kilométert futott a billencs. Egy szocialista vállalat használta egykor, hozzá már közvetítőkön keresztül jutott. Egy kevés kilométeres, katonai eredetű "donort" talált hozzá Pannonhalmán, ami földi üzemanyag tároló szivattyús kocsija volt. Háború esetén ez pumpálta volna a rejtett tárolókból a tankerekbe az üzemanyagot. Gyakorlatilag csak állt és várta a háborút, ezért kevés benne a kilométer. Karosszéria elemek és kopó alkatrészeket kerültek ki belőle.