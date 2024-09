Ahogy egyre többet használjuk a digitális eszközöket, és a gyerekek is egyre fiatalabb korban kerülnek kapcsolatba az internettel, elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk a potenciális kockázatokkal és megelőzzük azokat. Az internet egy izgalmas világ, tele lehetőségekkel, de sajnos rejtegethet veszélyeket is, ha nem vagyunk kellően körültekintőek. Ezért beszélgetésünkben nemcsak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy miért fontos az internetbiztonság, hanem olyan hasznos tippeket is adunk, amelyeket a szülők gyermekeik megóvása érdekében könnyedén beépíthetnek a mindennapi életbe.

Hallgassa meg itt!