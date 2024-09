A HATalmás Gesztenyenapon a nagymúltú egyetem titkai is feltárultak, de főszerepben ezúttal a gesztenye volt, amiről sok érdekességet meg lehetett tudni. Gesztenyés finomságokkal is készültek a szervezők, gesztenyefagyival és gesztenyés vaddisznó pörkölttel. A kicsik felfedezhették a sünösvényt, láthattak japán kardvívókat és„tüsketűrő” túrák is indultak, ahol a kert legszúrósabb növényeit mutatták meg. A Ligneumban a Győri Balett táncosasi a Kippkopp és Tipptopp című mesebalettjüket táncolták el. Kőszegről mesebeli mézeskalácsok érkeztek a Népmese Napja tiszteletére. Műsorral készültek a Hunyadi AMI kis zenészei és az egyetemi Ürmös Tánckör, de ezeken kívül is rengeteg gyerekbarát program és sok-sok alma fogadta a résztvevőket.