Személy szerint úgy vélem, hogy a parlagfű terjedése nemcsak környezeti, hanem komoly társadalmi és egészségügyi kérdés is, amelyre sürgős megoldásokat kellene találni. Minden nyáron és ősszel emberek százezrei szenvednek a parlagfű pollenje által okozott allergiás tünetektől. Az érintettek közé tartozom én is, és jól tudom, mennyire megnehezíti az életet, amikor a pollen koncentrációja eléri a csúcsot.

A szemviszketés, orrfolyás, tüsszögés, torokkaparás, a fáradtság és a rossz közérzet nem csupán kényelmetlenség, hanem sokak számára komoly egészségügyi probléma.

Amennyiben nincs kaszálás, irtás és nem teszünk meg mindent a parlagfű elburjánzása, visszaszorítása ellen, az általa okozott allergia több ezer ember életét keseríti meg pillanatok alatt. Ezért úgy gondolom, mindenekelőtt egy átfogó, országos szintű stratégiára lenne szükség, amely magában foglalja a megelőzést, az oktatást és a szigorúbb ellenőrzést is. Az embereknek muszáj tisztában lenniük azzal, hogy a parlagfű irtása nem csupán egyéni érdek, hanem közösségi felelősség is. Egy jól kidolgozott, a helyi közösségeket is bevonó programmal, amely támogatja a gyomirtási kezdeményezéseket és ösztönzi a lakosság aktív részvételét, jelentős eredményeket lehetne elérni. A parlagfű elleni küzdelem nem halogatható tovább. Az egészségügyi, gazdasági és környezeti károk minimalizálása érdekében összefogásra van szükség. Hiszem, hogy ha minden érintett fél komolyan veszi ezt a kérdést, és valóban tesz is érte, akkor a jövőben jelentősen csökkenthető a parlagfű pollenje által okozott szenvedés és kár.