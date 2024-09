A rábaközi térségből Rábatamási és Kapuvár is ott lesz lobogójával az ünnepségen.

Rábatamásit Varga Dorka Büszke nevű lovával képviseli a huszárgyermek mezőnyben, míg Kapuvár-Gartáról Soós Kitti érkezik Báróval. Mindketten az Iváni Előfutamon jutottak be az októberi körre. Kitti a felnőtt kategóriában versenyzik már, harmadikként ért célba. Míg Dorka a gyermekhuszár kategóriában áll majd rajthoz lovával.

A soproni térségből is két lovasnak szurkolhatunk, a Szemenyei Vágtán Farád színeiben Kocsis Mátyás és Csipa második helyen futott be, így képviselve a települést a döntőben, míg Ivánt Tóth Fanni és Töpörtyű juttatta be a 17. Nemzeti Vágta szilvásváradi futamára, szintén huszárgyermek kategóriában lovagol.

A farádi Kocsis Mátyást és Csipát csak kicsivel előzte meg az elővágtán a rutinos versenyzőnek számító Mátyás Edina Daniella Tatáról, aki ezúttal Licino Jogar hátán szeretné meghódítani a nemzeti versenyt. Ács is közel fekszik a vármegyehatárhoz, így érdemes megemlíteni Takács Pétert, aki a Hortobágyi Előfutamon elért harmadik helyével jutott be a döntőbe.

A háromnapos rendezvény zárónapján, vasárnap a hagyományokhoz híven képviselik Győrt az Ördöglovasok, akik minden évben elkápráztatják látványos és kicsit sem veszélytelen bemutatójukkal a közönséget. Idén is egyedi előadással készül Tóth Szilárd és csapata.