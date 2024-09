Közös kerékpározásra invitálta az érdeklődőket Kulacs Zoltán és az UNO csapata: múlt szombaton kora délután sok biciklis gyülekezett a Flesch Központ parkolójában, hogy Máriakálnok, Darnózseli, Lipót, Hédervár érintésével Halásziba tekerjenek.

Ezúttal nyolcvanan regisztráltak, s mindenki egy kis ajándékcsomagot is átvehettek a szervezőktől. Csatlakoztak versenybiciklisek is, vezetve a sort, de kisgyermekes családoktól az idősebbekig több korosztály is képviseltette magát.