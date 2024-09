A korábbi hagyományos, intézetek által szervezett napközis táborokat gondolta tovább az I. agglomeráció vezetése és új kezdeményezésként „ott alvós” tábort szervezett a bv.-s állománytagok gyermekeinek négy turnusban. Az újítás nagy sikert aratott, az agglomeráció minden intézetéből érkeztek fiatalok az erdőszéli nyaralóba.

Az egy hét alatt sok új élményben volt részük. A túra során felfedezték a szárhalmi erdőt, a fertődi Esterházy-kastélyt barokk ruhában tekinthették meg, a GYSEV-üzemlátogatás során egy mozdony fülkéjébe is beülhettek, az éjszakai túrán pedig a csillagokat és az erdő hangjait fedezhették fel. Emellett Sopron nevezetességeit is megismerhették a táborozók: a Tűztornyot, a Bányászati Múzeumot, a Macskakő-kiállítást, az Erdő Házát, a Károly-kilátót. Az állatvédelemre nevelés is szerepet kapott a programok között, így a sopronkőhidai intézet egyik munkatársa – aki a soproni Nektek Ugatunk Egyesület vezetője – tartott a gyermekeknek előadást az állatmentésről, miközben – természetesen – a gyermekek kutyákat simogattak.

A tanszünetben megszervezett táboroztatás nagy segítség a büntetés-végrehajtásban dolgozó szülőknek, a gyermekek pedig a sok élmény mellett barátokat is szereztek - számolt be az élménydús vakációról a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön.