Az idei Soproni Szüreti Napokat eredetileg szeptember 13. és 15. közötti tervezték megtartani, azonban a Borisz névre keresztelt ciklon szélsőséges időjárása miatt a szervezők kénytelenek voltak elhalasztani egy héttel későbbre a háromnapos mulatságot. A pénteken kezdődő Szüreti Napoknak az Erzsébet-kert ad otthont, a szervezők összeállították az új színpadi programokat.

Magyarország egyik borvidéke révén természetesen nagy hangsúlyt kapnak a soproni borok, viszont kulturális és szórakoztató programokból, sem lesz hiány a három nap során. A szervezők készülnek kézműves vásárral és gyerekeknek szóló előadásokkal, foglalkoztatókkal is. A hagyományokhoz hűen az idei Szüreti Napokat is néptáncműsorral (a következő napokban több alkalommal is készülnek néptáncműsorral), majd látványpréseléssel nyitják meg pénteken 18 órakor az Erzsébet-kerti színpadon. A nyitónapon a versszerelmeseknek kedveskednek, ugyanis érkezik a Kávészünet zenekar, akik előadásukban klasszikus és kortárs költők művei modern zenei köntösbe öltöztetik a zenepavilonban. Az est sztárvendége pedig a 4S Street lesz, akikkel a közönség együtt énekelheti el többek között a szeretett slágerüket, a Mesélnék a bornak című dalt. Végül a nyitónapot DJ Jokó zárja a zenepavilonban.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is látványpréseléssel nyitják meg a Soproni Szüreti Napokat. Fotó: Kisalföld archívum

A szombati napot gólyalábas produkció kezdi 10 órakor, majd 11 óra után érkezik az Ej, mi a kő! - családi interaktív koncert.

A Szüreti Napok keretében rendezik meg a sakk kupát szombaton 10 és 14 óra között, amire szeptember 19-ig lehet nevezni a weboldalon.

A sakk kupa során hét fordulós nyílt versenyek lesznek, 15-15 perces játszmákkal. A zenepavilonban 14 órától jön a CinemaSense, soproni zenekar. Majd 16 órától Biro Eszter kvintett formációval érkezik, akik igazi örömzenével várják a közönséget. Biró Eszter formációjának kortárs szerzeményei bőven lehetőséget adnak a kísérletezésre és improvizációkra ebben az énekhangra, fúvós és ütőhangszerekre, gitárra és harmonikára megálmodott különleges programban. A színpadon 17.30-kor lép fel a 24 fős tánckarból és 5 tagú népi zenekarból álló folklór formáció, a Duna Művészegyüttes. Szombat kora este a bemelegített rekeszizmokra is szükségetek lesz, hiszen egy fergetegesnek ígérkező előadást hoz a Szomszédnéni Produkciós Iroda. A Szüreti Napok résztvevői este felcsavarhatják a szőnyeget, ugyanis Sopronba érkezik a legendás Fenyő Miklós. Végül az estet Continental Showband zárja a második napot.