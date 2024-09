Célegyenesébe érkezett a Tündérszépek 2024 versenye. Az országos döntőt szeptember 29-én, vasárnap rendezik meg a fővárosban. Magyar Dóra Sopronból, Algács Lia pedig Győrből képviseli vármegyénket a 22 legszebb lány között.

Tündérszépek 2024 – Magyar Dóra a gyógyítás erejét választaná különleges képességnek.

Lia kiskora óta vesz részt különböző szépségversenyeken, a győri lány nyolc évig szertornázott, élsportolóként, számtalan versenyen vett már részt Európában. A jövőben szeretne többet foglalkozni a modellkedéssel, szeretné, hogyha sikeres lenne ezen a téren. Mint mondja: dédelgetett álom számára ez a jövőkép, amiért megpróbál minél többet tenni.

A soproni Magyar Dóra szintén régóta érdekli a modellkedés világa, hat éve követi nyomon a különböző szépségversenyeket az országban, köztük a Tündérszépeket is. A fiatal lány 22 éves, szeretné, hogy beinduljon karrierje a modellkedés világában. Emellett örömmel venne részt reklám és termékfotózásokon is.

Tündérszépek 2024 – Magyar Dóra Sopronból jelentkezett a szépségversenyre, érte is szoríthatunk hamarosan a döntőben.

A napokban tizenkét kérdést tettünk fel a Tündérszépek vármegyei versenyzőinek, hogy olvasóink is jobban megismerhessék őket. Nem csak a kedvenc idézetükre voltunk kíváncsiak, hanem arra is, hogy miként képzelik el életük egy tökéletes napját, milyen tulajdonságukat cserélnék le azonnal, vagy hogy mi a legfontosabb számukra az életben. Őszintén mesélték el lapunknak, hogy miért a leghálásabbak az életben, osztották meg véleményüket arról, hogy melyik hely jelenti számukra a legnagyobb nyugalmat. Elárulták azt is, hogy kire a legbüszkébbek, és hogy mi életük legfőbb vágya.

Tündérszépek 2024 – Magyar Dóra, Sopron, 22 éves

– Mi a kedvenc idézeted?

– Ezt az idézetet régebben olvastam már, sajnos nem tudom kitől származik és pontosan hogyan volt megfogalmazva, de a következő a lényege: „Nem kell más lángját eloltanod, ahhoz, hogy a tiéd szebben ragyogjon”.

– Mi az, ami mindig felvidít?

– Egy nehéz napomon egy ölelés, pár jó szó mindig segít.

– Melyik a kedvenc évszakod és miért?

– A nyár a kedvenc évszakom. Szeretem a meleget, a napsütést. Sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb vagyok ebben az évszakban.

– Milyen számodra egy tökéletes nap?