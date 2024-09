A versenysorozat fő üzenete az volt, hogy az ország minden tájáról egyenlő esélyekkel indulhassanak hölgyek a megméretésen. A Tündérszépek szépségverseny zsűrijét Köllő Babett, színész, táncos, műsorvezető, Kárpáti Rebeka modell, szépségkirálynő, dr. Márton Beatrix, EuropeFace modellügynökség alapítója és vezetője, valamint a Bors képviseletében Végh László, a Sztár szerkesztőségének vezetője alkotta, akik a döntő gálaműsorán árgus szemekkel figyelték a kifutóra lépő lányokat.

Tündérszépek 2024 – Az országos szépségverseny közönségdíjasa a győri Algács Lia lett.

Fotó: Mediaworks

Ötödik alkalommal rendezték meg a Tündérszépek szépségversenyt, melynek döntőjébe Győr-Moson-Sopronból két fiatal lány is bejutott, Magyar Dóra Sopronból és Algács Lia a megyeszékhelyről. Az indulóknak három szettben kellett megmutatniuk magukat.

Az első körben farmerben és pólóban sétáltak végig a kifutón, a második alkalommal az úgynevezett „fitness tourt” láthatta a zsűri és a közönség (ez a forduló váltotta fel a fürdőruhás bemutatkozást), itt a versenyzők sportruházatban mutatták meg magukat. Végül elegáns estélyi ruhában vonultak fel a lányok, akiknek rekordidő alatt kellett átöltözniük az utolsó megméretésre.

Nem volt egyszerű dolga az ítészeknek sem, akik végül úgy döntöttek, hogy a királynői korona a Szigetszentmiklósról érkező Hegyi Zsanett fejére került. Első számú udvarhölgye Türmer Zsófia, a második Mezei Virág lett. A különdíjat Hegyi Zsanett nyerte meg.

Tündérszépek – győri szépség a közönségdíjas

A 22 döntőbe jutott hölgy azonban az esemény előtt még egyszer versenybe száll egymással az online térben. A koronázás joga ugyanis közönséget is megillette, az olvasók többsége pedig Algács Liára tette le a voksát. Így a győri szépség lett az országos verseny közönségdíjasa.

Tündérszépek 2024 – A győri Algács Lia a közönségtől kapott koronát a szépségversenyen.

Fotó: Csapó Balázs

A fiatal lány lapunknak elmondta: megtiszteltetésnek érezte már a döntőbe kerülést is, leginkább azért, mert oda is az olvasók szavazatai alapján jutott.

– Nagyon izgultam a döntőn, de igyekeztem magabiztosan mozogni a színpadon. Nagyon sok szép lány volt, ezért nagyon meglepett, hogy úgy ahogy a középdöntőnél, az olvasók most is rám tették a voksukat. Nagyon hálás vagyok a szavazatokért – fogalmazott a közönségdíjas, aki a megérdemelt koronája mellett egy vadonatúj mobiltelefonnak, és egy kozmetikai csomagnak is örülhetett.