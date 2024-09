Algács Lia úgy véli, nagy erőt ad számára, hogy a közönségszavazáson ő győzedelmeskedhetett, és juthatott be a döntőbe.

–Leginkább az életmódomra összpontosítok most a döntő előtt, figyelek arra mit eszem, és sok vizet fogyasztok. A erősségem talán az élsport illetve szerepléseimből, fellépéseimből megtanult kiállásom lehet. A színpadon és a sportversenyeken is fontos, hogy lenyűgözd a zsűriket, bírókat, remélem a Tündérszépek döntőjében is sikerül. Várom már a nagy napot – mondta el a győri versenyző, aki szerint a szépség relatív. Vallja: minden nő úgy szép és jó, ahogy van.

A 22 döntőbe jutott hölgy addig még egyszer versenybe száll egymással az online térben. A koronázás joga ugyanis a közönséget is megilleti. Az utolsó szavazási szakaszban tehát olvasóink is koronázhatnak. A kisalfold.hu hírportálunk látogatói szeptember 2. és 26. között adhatják le értékeléseiket az általuk favorizált hölgyre vagy hölgyekre. 24 napjuk lesz tehát arra, hogy döntsenek a Tündérszépek 2024. közönségdíjasának személyéről. Egy napon egy jelöltre csupán egyszer lehet szavazni, viszont több jelölt is értékelhető egy 1-től 10-ig terjedő skálán.

Mostantól tehát a döntő összes résztvevőjére adható le értékelés, a hírportálok címlapjain pedig minden nap egy lányt ajánlunk olvasóink figyelmébe.

A soproni Magyar Dórára, és a győri Algács Liára a nyár folyamán portfóliófotózások, ruhapróbák és táncórák várnak. Hamarosan mindketten a fővárosba utaznak, hogy a finálé előtt felkészítő táborban vegyenek részt. A Tündérszépek 2024 döntőjét szeptember végén rendezik majd meg Budapesten.