Lia kiskora óta vesz részt különböző szépségversenyeken, a győri lány nyolc évig szertornázott, élsportolóként, számtalan versenyen vett már részt Európában. A Tündérszépek szépségversenyre is örömmel nevezett. A jövőben szeretne többet foglalkozni a modellkedéssel, szeretné, hogyha sikeres lenne ezen a téren. Mint mondja: dédelgetett álom számára ez a jövőkép, amiért megpróbál minél többet tenni.

Tündérszépek 2024 – Algács Lia Győrből jelentkezett a szépségversenyre, érte is szoríthatunk hamarosan a döntőben.

A soproni Magyar Dóra szintén régóta érdekli a modellkedés világa, hat éve követi nyomon a különböző szépségversenyeket az országban, köztük a Tündérszépeket is. A fiatal lány 22 éves, szeretné, hogy beinduljon karrierje a modellkedés világában. Emellett örömmel venne részt reklám és termékfotózásokon is.

Tündérszépek 2024 – Lia szeretné elérni az álmait

A napokban tizenkét kérdést tettünk fel a Tündérszépek vármegyei versenyzőinek, hogy olvasóink is jobban megismerhessék őket. Nem csak a kedvenc idézetükre voltunk kíváncsiak, hanem arra is, hogy miként képzelik el életük egy tökéletes napját, milyen tulajdonságukat cserélnék le azonnal, vagy hogy mi a legfontosabb számukra az életben. Őszintén mesélték el lapunknak, hogy miért a leghálásabbak az életben, osztották meg véleményüket arról, hogy melyik hely jelenti számukra a legnagyobb nyugalmat. Elárulták azt is, hogy kire a legbüszkébbek, és hogy mi életük legfőbb vágya.

Algács Lia, Győr, 18 éves

– Mi a kedvenc idézeted?

– „Sosincs olyan vég ami ne jelentené valami új kezdetét”.

– Mi az, ami mindig felvidít?

– Elsősorban a családommal, és a barátaimmal töltött idő.

– Melyik a kedvenc évszakod és miért?

– A kedvenc évszakom a nyár, mivel a napsütéstől, a jó időtől mindig jó kedvre tudok derülni.

– Milyen számodra egy tökéletes nap?

– Számomra egy tökéletes nap olyan, amiben tudok rendszerességet tartani. Követni tudok egy rutint. Egészséges ételek, meditáció, munka, család, és szórakozás. Ha ezt meg tudom tartani, az már fél siker a tökéletes napom felé.

– Miért vagy a leghálásabb az életben?

– Az egészségemért és a családomért.

– Milyen tulajdonságod cserélnéd le?