A kutyáknak három, különböző nehézségű pályán, 6-15 percet igénybe vevő feladatsor mellett kell végigmenniük, jutalmazás nélkül. A felvezetők néha távolabbról, néha testközelből segíthetik őket.

A nyílt megmérettetésen keverék és törzskönyves négylábúak is indulhattak. Gergely Anna érdeklődésünkre azonban megjegyezte, hogy a világ élvonalában főként a border collie-k szerepelnek e versenyen, itt is többségében ez a kutyafajta képviseltette magát. Ők jól terhelhetőek, gyorsan tanulnak, a munka és nem a jutalmazás élteti őket. Érdekesség, hogy arra is felmerült az igény, hogy Hegyeshalom adjon otthont a világbajnokságnak is. Bartha Nóra hozzátette: évről-évre egyre népszerűbb a kutyások körében ez a versenytípus, a most hazánkban szervezett pedig Európában is az egyik legnagyobb ilyen jellegű bajnokság.