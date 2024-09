Győrújbaráton nagy hagyománya van a szőlőtermesztésnek. Régen, szinte mindenkinek volt szőlője, de sokan meg is tartották. A borvidéken számtalan díjnyertes bort termelő pincészetet találunk, közülük is megmutatta kínálatát a Pécsinger és az Ács pincészet, valamint Győrszemeréről a Kiss családi és Pannonhalmáról a Tóth pincészet.

– Immár 5. éve szervezzük egy kicsit új köntösben a szüreti napot – jegyezte meg Horváth Attila programszervező. – Kevés olyan hely van a faluban, ami alkalmas helyszín lenne. A Barátság park jó választásnak bizonyult az előző években, mert mindenhonnan elérhető volt, sajnos most az időjárás nem kedvezett, így a művelődési házba hoztuk be a rendezvényt. Az ételen, italon kívül a műsorokkal igyekeztünk a tradíciókat is megőrizni, és minden korosztálynak nyújtani valamit. A Csobolyó néptáncegyüttes és a Baráti Dalkör hozza a hagyományok őrzését, de mellett a mai igényeknek megfelelő programok is vannak a nap során, így szving, operett, fúvószenekar, 20-as évek zenéje, Bebe és zenekara, és szüreti bállal zárul az esemény – mesélt a programokról röviden Attila.