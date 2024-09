Mihályi Orsolya 2005-től a Győri Nemzeti Színház színésznője, az elmúlt közel 20 évben már számtalan darabban láthatta őt a nagyérdemű. Munkásságát ez idő alatt Taps- és Kisfaludy-díjjal is elismerték. Orsi 2023 óta a Győr+Rádió műsorvezetője, ahol adásról adásra olyan témákat dolgoz fel, amelyek sokaknak fontosak. De vajon, amikor olvasnivalót keres, akkor is ilyen dolgok érdeklik? Édesanyaként mennyire központi elem a mindennapjaiban a könyv? Ezekre a kérdésre is keressük majd a választ 2024. szeptember 23-án (hétfő) 17 órától a Központi könyvtár agóráján (Felnőtt olvasószolgálat, 9023 Győr, Herman Ottó u. 22. ). Beszélgetőtársa Bajzát Zsuzsi lesz.

A belépés ingyenes!