A község életében az elmúlt évek legfontosabb feladatai és fejlesztései az infrastruktúra javítására és a közösségi élet erősítésére irányultak, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy egy folyamatosan növekvő település modern és élhető környezetet nyújtson lakóinak.

A település polgármestere, Duschanek Péter mutatta be az elkészült fejlesztéseket Fotó: Máthé Daniella

Az elmúlt évek gyors növekedése sok kihívást jelentett számunkra, hiszen 30 év alatt közel a háromszorosára nőtt a falu lakossága, míg az infrastruktúránk a régebbi időket idézi. Éppen ezért az eltelt négy évben az utak felújítása, újraépítése és modernizálása állt a fejlesztések középpontjában. Sikerült négy utcát is megújítanunk, járdákat építettünk, mindezt pályázati forrásokból. Ez egy hatalmas előrelépés volt számunkra, hiszen a megfelelő infrastruktúra kulcsfontosságú egy közösség életében

- kezdte a beszélgetést Harka polgármestere.

- Az utak fejlesztése mellett komoly beruházások is voltak az oktatási és közösségi infrastruktúra területén. Az egyik legnagyobb projekt az új iskola és tornacsarnok építése volt, a régi, nyolc osztályos épület helyére egy modern, korszerű iskola került, de új bölcsődét is építettünk az óvoda mellett. Mindezeken túl kisebb, de szintén fontos fejlesztéseink is voltak. Az orvosi rendelőnek, a védőnői szolgálatnak új eszközöket szereztünk be, vásároltunk új mezőgazdasági eszközöket is, de építettünk egy szabadtéri sportparkot a megújult játszótér szomszédságában. Mindezek a beruházások javarészt kormányzati, illetve Európai Uniós forrásokból valósultak meg - sorolta az elmúlt időszak fejlesztéseit Duschanek Péter.

A szabadtéri sportpark tartalmas kikapcsolódást nyújt kicsiknek és nagyoknak Fotó: Máthé Daniella

- A közeljövőben a legfőbb prioritás továbbra is az úthálózat javítása marad. Még mindig sok a murvás útszakasz, ezeket kell leaszfaltoznunk. A buszközlekedést is szeretnénk fejleszteni, aminek az előfeltétele szintén a megfelelő úthálózat kiépítése. Hosszú távú terveink között szerepel egy faluház építése is, amely több funkciót látna el: otthont adna a polgármesteri hivatalnak, a könyvtárnak és különféle közösségi események helyszíne lehetne. Jelenleg nincs megfelelő nagyságú és felszereltségű épületünk, amely alkalmas lenne nagyobb rendezvények, például települési ünnepségek megtartására. Ezen szeretnénk változtatni, hiszen fontosnak tartjuk, hogy legyen egy olyan hely, ahol a közösségi élet virágozhat. Településünk központjának modernizálása is kiemelt célunk, különösen a posta előtti terület, amelyet egy szép, rendezett központtá szeretnénk alakítani. Emellett fontosnak tartjuk az egészségügyi szolgáltatások fejlesztését is, hiszen a lakosság száma folyamatosan növekszik, és ennek megfelelő hátteret kell biztosítanunk - vázolta a jövőre vonatkozó terveket a településvezető.