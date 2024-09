A Sztárbox új évadának második adásában elsőként Schóbert Lara és Pap Dorci csaptak össze a női pehelysúly kategóriájában. Lara rengetegszer megkapta azt az emberektől, hogy mindent kizárólag a szüleinek köszönhet, ezért most óriási vágyat érzett magában, hogy ledöntse ezt a sztereotípiát. Pap Dorci is hatalmas elszántsággal vágott bele a Sztárboxba, mert eddig még sosem sikerült semmit sem megnyernie. Sajnos most sem járt sikerrel, hiszen Lara kezét emelte a magasba a bíró a mérkőzésük után.

Sztárbox – Schóbert Lara és Pap Dorci bunyója mindent vitt.

Fotó: RTL Sajtóklub

A lányok küzdelmét követően Danny Blue és Szecsei Valter a férfi középsúly kategóriájában mérkőztek meg. Danny Blue a meccs utolsó menetében úgy érezte, ez sikerült is neki, hiszen miután rászámoltak ellenfelére, már ünnepelni kezdte a győzelmét, a pontozók azonban másképp látták, és rendkívül szorosan, de végül Valtert hozták ki győztesnek.