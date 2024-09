Az Aurora FolkGlamour menyasszonyiruha-csodái után újabb kollekcióval kápráztatta el a divat szerelmeseit: rábaközi, kalocsai és matyó, kézzel hímzett minták üveggyöngyökkel és filterekkel kombinálva.

A fazonokkal és mintákkal irányítható a figyelem, hogy a különböző testalkatok előnyös oldalát emelje ki egy-egy darab – mondja Németh Hajnal Aurora a legújabb fürdőruha-kollekciójáról.

Fotó: Aurora FolkGlamour

– Évek óta nyaggattak az ismerősök és azok az énekesek, színészek, akikkel együtt dolgozom, hogy tervezzek egy fürdőruha-kollekciót, mondván, hogy a jelenlegi kínálat nem túl izgalmas – mesélt a tervezés kezdetéről a győri származású divattervező és iparművész, Németh Hajnal Aurora. – Amikor fürdőruhát veszünk fel, kicsit meg is mutatjuk magunkat, viszont hogy mennyire szeretnénk ezt, az egyénenként változó. A fazonokkal és nagy mintákkal irányítható a figyelem, hogy a különböző testalkatok előnyös oldalát emelje ki egy-egy darab. Fontos számomra, hogy olyan ruhákat vagy jelen esetben fürdőruhákat tervezzek, amik nem csak az XS-es méretben állnak jól. Az egyik első fürdőruha-prototípust már két éve hordom standra és termálfürdőbe. Mint ahogy a többi ruhánál és ékszernél, itt is letesztelem, hogy később a saját tapasztalataim alapján ajánlhassam.

Az ötdarabos kollekció fekete, fehér, piros és pink színekből áll.

– Mindig is úgy gondoltam, hogy nem ördögtől való dolog kalandozni a műfajok közt. A filozófiám, hogy „a több a több”, de ez megfelelő művészi átgondoltság nélkül könnyen átfordulhat giccsbe. Ezért döntöttem egy közel egységes színvilág mellett, de természetesen nem minden darabon jelenik meg az összes szín. Az is szempont volt, hogy a modellek egymás mellett állva is egységesen mutassanak, senki ne lógjon ki. Ez nem azt jelenti, hogy a jövőben ne születhetne majd egy türkizkék darab.

A terv továbbra is az, hogy fejlődjünk és növekedjünk. Az igényektől függően folytatjuk majd a kollekciót.

Az eddigi visszajelzések mindenesetre nagyon pozitívak. A mai világban nagyon szép, de kihívásokkal teli feladat fenntartani az emberek figyelmét. A közönség azonban nagyon lelkesen fogadta a fürdőruhákat, egy férfi ismerősöm már jelezte is, hogy szeretné, ha uraknak szóló darabokkal is bővülne a választék. A kollekciót bemutató modellek esetében is igyekeztem minél változatosabb korú és testalkatú hölgyekkel dolgozni, szeretném bátorítani a nőket, hogy a fürdőruhák terén is merjünk bátrabban gondolkodni.