Elismerést vehetett át többek között a 82 éves Farkas András gyommentes kertjéért és Hegedüs Csaba, aki a növényi sokszínűségre törekszik.

– A nyocszáz négyzetméteres kertben sok minden megterem: érdekességként most próbáltam ki a batátát, paprikából is három fajta van, ahogy szőlőből is. A lányaim főzik be a zöldségeket és én a bort készítem – emelte ki Farkas András, aki már reggel hat órakor veteményesében sürög-forog. Mint elmondta, idén az öntözés jelentett kihívást, ő egyébként reggel hatkor locsol. A tavaszi sok eső után a peronoszpóra és a lisztharmat támadott, permetezni is szükséges volt. A sárga lapokat is bevetette a kártevők ellen, amiből soha nem látottak is megjelentek.

– Az idei termés nem rossz, de jobb is lehetett volna – tette hozzá András bácsi.