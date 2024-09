A szarvasbőgés fő időszaka szeptember elejétől október elejéig tart, már sok helyen lehet hallani hangjukat, főleg az esti, hajnali órákban. A bőgőhelyek több évszázada kialakultak, jellemzően táplálékban bővelkedő, nyugodt környezetet biztosító élőhelyek ezek, ahová a vad ösztönösen vándorol.

Szarvasbőgés idején – Az erdős, fás szakaszokon lévő utak mellett gyakran szarvasok megjelenésére számíthatunk. Vezessünk figyelmesen!

Fotó: Nagy Balázs

Szarvasbőgés – a vad bárhol az útra tévedhet

– Sajnos az emberi beavatkozás, az élőhelyek változása ezt felül tudja írni. Például egy autópálya kerítés lezárásakor, sokszor évekig lehet látni az átjárót kereső állatokat, akár fényes nappal is. A szaporodási ösztön rendkívül erős az állatoknál, ráadásul a mezőgazdaságban is beindultak az őszi munkák, sokszor egy nagyobb kukoricatábla betakarítása is befolyásolja a mozgásukat. A vad azonban bárhol az útra tévedhet – mondta el lapunknak Orbán Henrik, az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Vármegyei Területi Szervezetének titkára.

A kormányhivatal kimutatásai alapján a vármegyében, mintegy hétezer gímszarvas él, jelenleg ennek az állománynak a lecsökkentésén dolgoznak a szakemberek. Térségünk minden területén előfordulhatnak, de a nagyobb erdősült területeken koncentrálódik az állomány. Sok példány van a Felső-szigetközben, az ártérben, a Fertő-tó nádasaiban, a Hanságban, vagy akár Csapod környéki erdőkben.

Figyelmeztető táblák, ultrahangos védelem

Mint ahogy a titkár mondja: az anyagi károk ellen a megfelelő biztosítás a megoldás, a személyi sérüléseket pedig a sebesség helyes megválasztásával tudjuk elkerülni. Esti órákban a 60 km/óra körüli sebességgel már sokat csökkenthetünk az ütközés lehetőségén. Az újan átadott gyorsforgalmi utakon is figyelmeztető táblákkal találkozhatunk, de a táblák csak a fokozottan veszélyes helyeket jelzik. Különlegesség, hogy egy gímszarvas akár a 2,5 m-es kerítésen is képes átugrani.

Szarvasbőgés – Az utak mellé gyakran helyeznek ki prizmákat.

Fotó: Rombai Péter

– Több helyszínen helyeznek ki kiegészítő eszközöket, például prizmákat. Örök vita, hogy ez mennyit ér, illetve kinek a dolga. Fizetünk útdíjat és az üzemanyag árában is van erre forrás. Ez az árokpartok rendszeres kaszálására is vonatkozik, hiszen, ha jobban látjuk az út szélét, több időnk van a védekezésre. A prizma lassíthatja az autóst is és a vad is felfigyelhet a fényére, mellette az ultrahangos védelem is jó lehet. A vadgazdálkodó, ha tehetné, nem engedné a vadat még az út közelébe sem. Minden kiegészítő megoldás jó lehet, de a legjobb, ha elkerüljük, megelőzzük az ütközést – tette hozzá.