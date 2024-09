- Idén már 500 diákot sikerült megszólítani, viszont nagy tanulság, hogy minél kisebb létszámmal, bensőségesebb körben tudok a gyerekekkel találkozni, annál produktívabbak az órák. Évről-évre egyre nehezebb a kapcsolódás, de jó látni a gyarapodó magasba emelkedő kezeket, ami szerint többen járnak színházba - fejtette ki Móczár Bence.

- Arra biztatom a pedagógus kollégákat, hogy ha tehetik a jövő évadtól intenzívebben a kiscsoportok találkozókat kérjék, örömmel jövünk többször és akár többen is a diákokhoz. Még interaktívabban mutathatjuk be a munkánkat és a színfalak mögötti világot és akár játszani is tudunk közösen - emelte ki.