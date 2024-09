- Ne lepődjenek meg, ha kínáló pultjainkkal fel-fel bukkanunk a város pontjain. A Lima Pubban készülünk igazi német festbier-ekkel és limitált bajor menüvel, illetve már az első napon egy sörpremierrel vágunk bele a két és fél hetes programsorozatnak. A győrújbaráti Vaskakas Sörfőzde elkészítette az összes helyszínre az idei fesztivál sörét, ami szintén müncheni ihletésű. A legnagyobb újdonság pedig, hogy idén lesz a zárónapon vezetett kocsmatúra is! - jelentette be Varga Viktória.

Varga Viktória szervező volt Simon Roberta újságíró vendége.

Emellett számos sör és ételkostóló, kocsmajátékok, bajnokságok, valamint táncház várja az érdeklődőket a Mandala Lounge udvarán, az Ambróziában, a Bar of Legendsben, a Csillag presszóban, a Lima Pud and Hostelben és Radó szigeten is, illetve a Komédiás étteremben, a Fűszeresben, a Shadow és a Vendelin Pubokban, valamint a Kozi Drink Bárban.