A Soproni Gyógyközpont Ifjúságpszichiátriai részlege által szervezett találkozó kezdeményezése onnan indult, hogy a kórházhoz egy tantestületi megkeresés érkezett, miszerint az érintett iskolában jelentősen megemelkedett a lelki zavarokkal küzdő diákok száma. Az intézmény pedagógusai szakmai segítséget kértek, hogy alaposabban megismerjék a gyermek- és ifjúságkorban előforduló leggyakoribb gyermekpszichiátriai kórképeket és azok kezelési módjait.

A kórház a téma hangsúlyossága miatt végül az összes soproni általános iskola érdeklődő pedagógusa számára meghirdette a tájékoztató fórumot.

- Az előadásokat úgy építettük fel, hogy sorban bemutattuk a leggyakoribb gyermekpszichiátriai kórképeket, szó esett az idegfejlődési zavarokról, mint például a hiperaktív magatartászavarról és az autizmusról. Körüljártuk a szorongásos és kényszeres zavarok, valamint a magatartásproblémák témakörét. Kiemelten foglalkoztunk az egyre gyakoribbá váló, nem öngyilkossági szándékú önsértések tárgykörével, amiről szintén hasznos, ha bővebb információval rendelkeznek a pedagógusok – ismertette a rendezvény részleteit Dr. Bodnár Mária, az Ifjúságpszichiátriai részleg főorvosa.

- Az egészségügyi adatok védelme és az anonimitás tiszteletben tartása érdekében nem konkrét eseteket vázoltunk fel, hanem az ifjúságpszichiátrián megjelenő leggyakoribb kórképeket összegeztük, majd lehetőséget biztosítottunk kérdések feltételére. A pedagógusok is a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai, fontos, hogy tisztában legyenek azzal, ha egy gyermek valamilyen lelki zavarral küzd, ismerjék a probléma hátterét és kezelési módjait. Mindannyiunk közös érdeke, hogy olyan felnőtt védőhálót építsünk a gyerekek köré, ami minél egészségesebb állapotban tartja meg őket – hangsúlyozta a szakember.

A fórum létjogosultságát jelezte a nagy érdeklődés is, első alkalommal hetvenen vettek részt az előadáson, ahol jelen voltak pedagógusok, családsegítők és a szociális szféra munkatársai is. A tájékoztató rendezvénynek folytatása is lesz: a kórház ifjúságpszichiátriai szakemberei a Soproni Tankerületi Központ felkérésére a következő hónapokban a járási intézmények pedagógusainak is megszervezik az előadásokat, valamint a Soproni Szakképzési Centrummal is felvették már a kapcsolatot - számolt be az eseményről weboldalán az intézmény.