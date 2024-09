A projekt mögött rejlő szenvedély és kitartás példaértékű, hiszen az eredetileg munkába járáshoz vásárolt jármű fokozatosan alakult át a filmekből ismert fehér taxivá. Ez az átalakítás azonban nemcsak egy autó megszületéséhez, hanem egy felejthetetlen utazás élményéhez is vezetett.

Valóra váltotta gyermekkori álmát Szabó Márk, aki elkészítette a "Taxi" filmekből jól ismert fehér Peugeot 406-os taxit. Fotó: Szabó Márk

Valóra vált a gyermekkori álom

Gyermekkorom óta meghatározza életemet az autók iránti szenvedély, amely a „Taxi” filmek hatására teljesedett ki. A fehér Peugeot, amely szélsebesen szelte az utakat a filmben, modern hőssé vált a szememben, és elhatároztam, hogy egyszer nekem is lesz egy ilyen autóm

- mesélte Szabó Márk.

Hosszú ideig úgy tűnt, hogy a saját „Taxi” megépítése elérhetetlen álom marad. Két évig kerestem az alapot, de mindig vagy rossz állapotú, vagy megfizethetetlenül drága járművekkel találkoztam. Éppen kezdtem feladni, amikor egy éjszaka megláttam az álomautót az egyik oldalon. Azonnal írtam az eladónak, és másnap már az enyém is volt a kocsi

- emlékezett vissza.

Az építés nem volt zökkenőmentes: hiányzó alkatrészek, váratlan nehézségek és időbeli csúszások tették próbára kitartását. Végül azonban a végeredmény magáért beszél. A projekt során nem csupán szakértők segítették az autó újjászületését, hanem barátok és rajongók is, akik mindannyian hozzátették a maguk részét a közös álomhoz.

- Az építési folyamat káoszosnak bizonyult, minden egyes kiegészítőt magam szereztem be. Rengeteg akadályba ütköztem, de ezek csak még elszántabbá tettek. Végül sikerült egy olyan autót létrehoznom, amely minden részletében megegyezik a filmben látottal – még a spoiler is egy eredeti francia autóról származik - mondta büszkén Márk. A családom és barátaim végig támogattak, a segítőim között pedig volt karosszériás, dekoros, gumis, és számos más szakember is.

Márk gyermekkori álmáról szakdolgozat is készült Fotó: Szabó Márk

Az autó iránti közös szenvedély egy igazi közösséget kovácsolt össze, és mindössze négy hónap alatt sikerült megvalósítani Márk gyermekkori álmát. A végeredmény egy olyan autó lett, amely minden apró részletében a filmbéli Peugeot 406-ost idézi, és most már bárki megcsodálhatja az utak mentén.

Jómagam is tanúja lehettem, ahogy az emberek megálltak, fényképeztek, és elismerően szóltak Márk munkájáról.