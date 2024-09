Kiállta az idő próbáját a Rubik-kocka?

A versenyre ellátogatott maga a feltaláló Rubik Ernő is, aki idén ünnepli 80. születésnapját.

A világ leghíresebb magyar feltalálóját köszöntötte dr. Dézsi Csaba András polgármester is, aki megemlített ő maga ugyan csak egy oldalt tud kirakni, unokája azonban nagyon érdeklődő a játék iránt. Kiemelte, figyelemre méltó, hogy a telefon és internet korába született generáció is kézbe veszi és lelkesedéssel oldja meg a Rubik-kockát. A polgármester azt is hozzátette, ez az első Rubik-kocka verseny Győrben, de remélhetőleg nem az utolsó.

Három korcsoportban indulhattak a fiatalok a versenyen. Új Guinness-rekord nem született de 15-20 másodperc közötti eredmények is akadtak.

Fotó: Csapó Balázs

Az esemény másik házigazdája a Széchenyi István Egyetem volt. Friedler Ferenc a Széchenyi István Egyetem tudományos elnökhelyettese és rektora köszöntötte az egybegyűlteket.