Két-három héttel korábban megérett az alma a győrszentiváni gyümölcsösben – vezette körbe lapunkat az ültetvényen Nagy Szabolcs, a Nagy Család gyümölcsösének tulajdonosa. – Nehéz a termést idén a fán tartani, rengeteg öntözést igényel a kánikulában. Nálunk is sok lehullott, de a napégéssel is küzdünk, mert erős az UV-sugárzás. Szép, nagy méretű almánk is van, ami ritka az országban, ugyanis az alföldi termővidéken igencsak apró szemű lett a gyümölcs. Az árát tekintve biztosan drágulni fog, beleértve a Szedd magad! akciókat. Mi 50 forinttal emeltünk a tavalyihoz képest, így 300 forint kilója az étkezésinek, a hullott, cefrének valót pedig 100 forintért lehet szedni – részletezte.

Idén több alma lesz Győrszentivánon, Nagy Szabolcs gyümölcsösében, viszont meg kellett küzdeniük, hogy a fán tartsák még a termést.

Fotó: Molcsányi Máté

Lengyelországban is komoly almahiánnyal küzdenek, Ausztriában is gondok vannak. Tavaly kevesebb volt a termés nálunk is a fagyok miatt, idén viszont valamivel többet lehet leszedni a fákról a Szedd magad! akció keretében

– mondta lapunknak Nagy Szabolcs, aki szerda kora reggel nyitja meg győrszentiváni gyümölcsösének kapuit.

Mivel jóval előbb kezdődött a szezon, ezért az alma eltarthatósága is megkérdőjelezhető az őstermelő szerint. – Hűvösebb időben szoktuk szedni. Most forró a termés, ha nincs megfelelően hűvös pincénk vagy kamránk a tárolásra, biztosan nem marad meg télire – figyelmeztet.

Szabolcs szerint idén hamar el fog fogyni a magyar alma a piacról, és import sem igazán van vagy lesz. A többi gyümölcsnél is érezhető volt ez a jelenség.

– Befőzésre, télire és cefrének is sokan viszik. A Szedd magad! keretében a vásárlók maguk válogathatják le, mekkora almát szeretnének. Vannak nálunk akár fél kilót nyomó példányok is, ezek már nem is egyszemélyes fogyasztásra valók – mutat rá az egyikre.

Folyamatos problémát jelentettek a kártevők, a Nagy Család gyümölcsösében új fajták is megjelentek, amiket eddig nem is ismertek. Dupla növényvédelemre volt szükség. – A lisztharmattal is küzdünk a meleg ellenére, pedig már ellenállóbb fajtákat ültettünk. A kiskertekben a kalciumhiány okozott gondot, ami az almán pöttyösödés formájában mutatkozik. A termés élvezeti értékéből nem vesz el, de az eltarthatóságát befolyásolja – részletezte Nagy Szabolcs, aki azt is elárulta, náluk három fajtából lehet szedni szeptember közepéig.

Két sárga található nálunk: a Sirius fajta savasabb, míg az Orion édesebb. Emellett van még piros alma kategóriában a Red Topaz, aminek az ízvilága a Jonathanhoz hasonló. Idén az utóbbiból kivételesen sok termett, a Rozela fajtától viszont búcsút veszünk. Ősszel kivágjuk mind a 180-at és a helyére új, ellenállóbb fajta kerül

– mondta.