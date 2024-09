Minden nap biciklivel járok, de csak ilyenkor döbbenek rá mennyi kerékpáros van Győrben. A Bringás Reggeli országos kezdeményezés amelyet az Autómentes naphoz és az Európai Mobilitási héthez kapcsolódóan. Győrben az elmúlt évek során igazi közösségi eseménnyé nőtte ki magát az esemény, sokan csak azért kelnek korábban vagy választanak hosszabb útvonalat, hogy a többi bringással együtt költhessék el reggelijüket.

Bajnok Józsefné, András Éva, Stefanics Katalin, Szalay Jánosné is együtt lángosozott. Mint elmesélték Ménfőcsanakról tekertek be, többen fél hatkor keltek, hogy beérjenek.

– Nagyon sokat bringázunk egyénileg és csapatban is már a Balatont is többször körbe tekertük. A Magyar Kerékpáros Klub Győri Szervezetének túráin is gyakran részt veszünk. Mióta van bringás reggeli mindig eljövünk, jó együtt beszélgetni és megismerkedni a többi kerékpárossal. A finom forró lángos pedig külön öröm.