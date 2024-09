- Azon túl, hogy ezeken a programokon és előadásokon keresztül még jobban meg tudjuk ismertetni a klasszikus meséket a fiatalokkal, egy kötődés is kialakul. Fontos, hogy a közönség szeresse az előadásokat, de kell a kötődés ahhoz is, hogy megismerjék kiket rejt a jelmez, milyen családias a légkör és jó hozzánk betérni. Vannak olyan ma már nálunk rendező fiatalok, akik gyerekként is hozzánk jártak előadásokra, és máig pozitívan emlékeznek vissza az itt eltöltött időkre - emelte ki Kocsis Rozi.

Fotó: Nagy Gábor