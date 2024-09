- A pálosok története hosszú és gazdag. Magyarországon a rend a kommunista rezsim alatti kényszerszünet után, 1990-ben indult újra. Mára hazánkban 4 kolostor működik, ahol jelenleg 17 pálos szerzetes él. Azt gondolom, hogy az egyházak változásával a pálos rend életében is egy új korszak kezdődhet, hiszen ez a fajta átalakulás a szerzetesrendek életében is megtalálható. Rendkívül fontosnak tartom a közösségépítést, sokkal szorosabb kapcsolatra, együttműködésre van szükség nemcsak a plébániák tagjaival, hanem a tudomány világával is. Bár a magyar tartomány létszáma mérsékelt, a pálos szerzetesek világszerte jelen vannak: Európában, az Egyesült Államokban, Afrikában és Ausztráliában is tevékenykednek. Központunk a lengyelországi, Częstochowában található, ahol több mint 100 szerzetes él