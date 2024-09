A hagyományőrző program célja, hogy a gyerekek és felnőttek is betekintést nyerhessenek a poncichterek világába. Az eseményen Tóth Éva, a Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzat elnöke is részt vett.

Szüreti felvonulást tartottak az ovisok szüleikkel és nevelőikkel. Fotó: Tóth Éva facebook oldala

Jeles napokat minden óvoda megünnepel, hiszen az ezekre való készülődés, az ünnepek üzenete, hagyománya a legkisebbek nevelésének fontos része. A Jerevánon működő óvodák – több, a lakótelepen működő közösséghez hasonlóan – partnerei abban a Településrészi Önkormányzatnak, hogy az ünnepeiket az egész településrész ünnepévé tegyék, hogy programjaikat megosszák a tágabb közösséggel

Az ünnepek üzenete, hagyománya a legkisebbek nevelésének fontos része Fotó: Tóth Éva facebook oldal

Az autómentes nap óvodakerülő köztéri eseménye után, most a vidám szüreti felvonulással idézték fel a szüreti napok hangulatát a lakótelepen. Mindezeken túl a nyugdíjasklub tagjai is meghívást kaptak az eseményre, hiszen a Trefort téri Óvoda és a Jereváni Kék Tagóvoda immár több alkalommal is közös programot tartott a nyugdíjas közösségekkel, ezzel a generációk közötti kapcsolattartás szép példáját mutatva.