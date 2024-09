A Lébényi Rotakapa Motorsport és Szabadidő Egyesület csapatának idén is sok kreativitásra volt szüksége, hogy ezúttal is újdonságokkal és nehezítő elemekkel tűzdelje tele a versenypályát. A móka ezúttal sem marad el, ezt a teszten is megtapasztaltuk, ugyanis nem csak erős és gyors "versenygépekre" lesz szüksége a sofőröknek, a célzóképességüket is megdolgoztatják szombaton.

Ügyességi és gyorsasági szakaszok

- A környező versenyeken, ahol eddig jártunk, mindig volt egy-egy meglepetés szám, így többet mi sem árulhatunk el - tette hozzá az egyesület elnöke, akitől azt is megtudtuk, hogy a tagok ezúttal is számos szép eredményt szereztek az ország más pontjain rendezett mérkőzéseken.

Halász Péter egy szeméttelepről mentett kerekesszéket álmodott újra, amit Muszkli Tricikli névre kereszteltek. A neve igen sokatmondó, ugyanis ezt a gépet nem motor hajtja majd a lébényi versenypályán.