Tucatjával találkozhatunk a napokban legyengült, ablakpárkányon kuporgó fecskékkel. Az Állati küldetés mentőcsapat telefonja szinte megállás nélkül csörög az elmúlt három napban, alkalmanként 4-10 madárral érkeznek a jóakaró civilek.

Ezek az éhező, legyengült fecskék a hétvégén érkeztek Kok Annamáriához.

Forrás: Állati küldetés Facebook

– Háromszázig számoltam, de azóta is érkeztek már madarak – meséli Kok Annamária, aki hétfőn szinte egész nap etette a legyengült madarakat. – A csipesszel könnyű felsérteni a madarak csőrét ezért kézzel etetem őket. Nem egyszerű a helyzet, mert a fecskék csak repülő rovarral táplálkoznak így a kihelyezett táplálékot nem is merik fel. Szerencsére a füsti fecskék többsége néhány etetés után rájön, hogy mit adok a csőrébe így később már magától is eszik. A legnagyobb örömömre pedig a molnárfecskék közül is páran átvették ezt a jó szokásukat így most 150-200 fecske magától eszik. Természetesen azt is meg kell említeni, hogy vannak olyan beérkező fecskék, amiken már nem tudtam segíteni.

Soha ilyen pozitívan még nem csalódott az emberekben.

Kok Annamária hozzátette a behozott madarak közt vegyesen vannak olyanok amelyek északabbi tájakról jöttek és vonulás közben kapta el őket az ítéletidő és olyanok amelyek itteni fecskék.

– Soha ilyen pozitívan még nem csalódtam az emberekben. Rengetegen próbálnak segíteni a pórul járt fecskéknek. Ma délelőtt Gönyűről egy cégtől és az önkormányzattól hoztam el madarakat, de a legtöbb fecske Komáromból az 1-es főút mellől érkezett. Az úttesten kuporogtak, sokat el is ütöttek közülük. Holnapra már jobb időt mondanak, de a következő egy-két napban még hasonló tendenciára számítok, mert a madarak teljesen legyengültek. 16 fok alatt nincsenek repülő rovarok, két esős hűvösebb napot még kibírnak a fecskék, de mostanra minden energiatartalékukat elhasználták.

A madarak többsége tovább indulhat amikor melegedik az idő és erőre kapnak, 50-70 törött csontú egyednek azonban Annamáriánál kell kitelelnie.

A befogadott madarak nagy része a jó idővel útnak indulhat majd, az agyrázkódást szenvedett példányokat is még idén szabadon lehet engedni, a törött csontú fecskéknek azonban itt kell kitelelniük.

– Pontos számot még nem tudok, de körülbelül 50-70 madárnak kell majd maradnia. Szerencsére takarmányból elég jól állok, de ha valakinek van felesleges lisztkukaca, annak mindig örülök.

