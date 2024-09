A három napos rendezvény több újdonsággal, rengeteg szórakoztató programmal várja az érdeklődőket több helyszínen. A családokat is megszólítja az esemény, így azok számára is remek szórakozást nyújt a II. WHB Rally, akik csak most ismerkednek a sportággal.

Videóban mutatjuk a bemutatkozó rallycsodákat: