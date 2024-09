Kezdetben, 2019-től az adventi időszakban, majd a tanévzárás és -kezdés alkalmával ajándékozta meg könyvekkel a gyermekeket a mosonmagyaróvári Rotary klub, az időközben tiszteletbeli tagjává választott Budaházy Árpád, a HVG Könyvkiadó vezetőjének jóvoltából. A könyvadományozást most kiterjesztik.

– A rászoruló gyermekeknek szép élményeket szereztünk színházi előadásokkal és kirándulásokkal az állatkertbe, ausztriai élményparkba. Az ajándéktárgyak között idővel egyre több lett a gyermekkönyv és az ismeretterjesztő folyóirat. Azt tapasztaltuk, hogy a könyvekkel sok gyermeknek szerezhetünk örömet, ezért ennek a projektnek a kibővítésén kezdtünk el dolgozni – emelte ki dr. Budaházy György leköszönő Rotary-elnök.

Mint elmondta, a könyvajándékozási projekt kezdetén a mosonmagyaróvári Gyermekek Átmeneti Otthonát és egyéb, gyermekeket segítő civil szervezeteket támogattak. Idén Budaházy Árpád nagyobb mennyiségű, több száz könyvből álló adományt adott át a mosonmagyaróvári klubnak. Ennek köszönhetően Mosonmagyaróváron és térségében tanévzáráskor sok gyermek kaphatott a kiadványokból.

– Klubunk tiszteletbeli Rotary-tagsággal és emléklappal köszönte meg a könyveket adományozó kiadónak és a vezetőjének a támogatást. Nem titkolt célunk az olvasás megszerettetése, ezért most kiszélesítjük könyvadományozási projektünket. Már felvettük a kapcsolatot a csíkszeredai Rotaryval, de a hazai klubokat is bevonnánk, hogy minél több rászoruló gyermekhez tudjunk olvasnivalókat eljuttatni. Tizenötféle egységcsomagot állítottunk össze 29-féle kiadványból, az ismeretterjesztő könyvek különféle korosztályoknak valók. A körülbelül tizenegyezer könyv értéke mintegy negyven millió forint – hangsúlyozta a korábbi klubvezető, megjegyezve, hogy az akció sikere esetén a folytatás is szóba kerülhet.

Csóka Attila, a mosonmagyaróvári Rotary klub új elnöke arról beszélt, hogy a szervezet három évtizede elkötelezett a fejlesztések mellett a tehetséges és rászoruló gyermekek segítésében. A könyvadományozási terv a határon átívelően segít. A mosonmagyaróvári klub szezonnyitó találkozójára ellátogatott Tari Annamária Rotary-kormányzó és Iváncsics János mosonmagyaróvári alpolgármester, akik elismerően szóltak a helyi rotarysták tevékenységéről.